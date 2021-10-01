Унаслідок обстрілу на фронті поранено двох військових

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Унаслідок обстрілу позицій Збройних сил України російськими гібридними формуваннями поранено двох українських військовослужбовців.

Про це йдеться у вечірньому зведенні операції Об’єднаних сил у п’ятницю, 1 жовтня.

“Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний“, – йдеться у повідомленні.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь, чим змусили його припинити вогневу активність.

Загалом із початку доби, 1 жовтня, російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню, три з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля населених пунктів Новоолександрівка та Новозванівка (Луганська область) противник здійснив прицільний обстріл наших позицій із мінометів калібру 120 мм. Також міномети калібру 120 мм окупанти застосували в бік Авдіївки, під обстріл потрапив і сам населений пункт, унаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.

У Донецькій області за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля смт Первомайський.

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