СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2435413 +12034
Летальні випадки:
56446 +172
Одужали:
2258455 +3264
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 12875426 (+45559). Оновлено: 08:20 01.10.2021
Home / Війна / Унаслідок обстрілу на фронті поранено двох військових

Унаслідок обстрілу на фронті поранено двох військових

01/10/2021 18:30

Унаслідок обстрілу позицій Збройних сил України російськими гібридними формуваннями поранено двох українських військовослужбовців.

Про це йдеться у вечірньому зведенні операції Об’єднаних сил у п’ятницю, 1 жовтня.

“Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний“, – йдеться у повідомленні.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь, чим змусили його припинити вогневу активність.

Загалом із початку доби, 1 жовтня, російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню, три з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля населених пунктів Новоолександрівка та Новозванівка (Луганська область) противник здійснив прицільний обстріл наших позицій із мінометів калібру 120 мм. Також міномети калібру 120 мм окупанти застосували в бік Авдіївки, під обстріл потрапив і сам населений пункт, унаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.

У Донецькій області за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля смт Первомайський.

Читайте також:
Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Авдіївки зі 120 мм мінометів

Унікальних переглядів: 11

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Крим, 5-та ранку”: в Києві анонсували міжнародний проєкт з підтримки політв’язнів

У Києві запускають міжнародний проєкт “Крим, 5-та ранку”, присвячений кримським політв’язням. Про це повідомив заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв. “Це час, коли темні сили можуть прийти в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02