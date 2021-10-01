Uklon і фонд “Повернись живим” розпочали кампанію на підтримку українських військових

Онлайн-сервіс виклику авто Uklon та благодійний фонд “Повернись живим” розпочали двотижневу кампанію на підтримку українських військовослужбовців. Вона проходитиме в п’яти обласних центрах.

Кошти, зібрані за час акції, буде спрямовано на закупівлю мобільних спостережних комплексів, йдеться в дописі на фейсбук-сторінці “ПЖ”.

“Друзі, сьогодні – перше жовтня, а значить, вже за два тижні ми будемо відзначати День захисників та захисниць України. Сьогодні ж онлайн-сервіс виклику авто Uklon та благодійний фонд «Повернись живим» розпочинають спільну двотижневу кампанію на підтримку українських військових. Долучитись до акції можна в містах, де доступні послуги сервісу, а саме в Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в автівках сервісу буде розміщено qr-код, що вестиме на сторінку спільного проєкту.

“За час поїздки кожен із пасажирів може скористатися кодом, перейти за посиланням і посильно підтримати наших захисників – це швидко, зручно, ще і з великою користю. Також посилання на проєкт міститиметься у розділі “Новини” самого застосунку Uklon. Вже по завершенню акції Uklon долучиться до допомоги і власним внеском від компанії. Крім того, 14 жовтня сервіс додатково організує день безкоштовної доставки для ветеранських бізнесів, та докладно про це ми розкажемо завтра”, – зазначили в “ПЖ”.

“14 жовтня — гарна нагода для всіх нас згадати про те, через що пройшла Україна. А цей проєкт — гарна можливість подякувати захисникам за щоденний захист нашої незалежності. У 2014 році, в момент, коли важко було всім, у нас не було іншого варіанту, окрім як підтримувати ресурсами українську армію. Дотепер ми щороку співпрацюємо з БФ «Повернись живим» і не збираємося змінювати цей вектор, поки країна перебуває у військовому конфлікті”, – зауважив Співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

Водночас директор благодійного фонду Тарас Чмут наголошує, що країні потрібна сильна та компетентна армія.

“Ми розбудовуємо її — підсилюємо сучасним обладнанням, що допомагає зберігати життя військових та стримувати противника. Навчаємо військових снайпінгу, точній стрільбі з закритих позицій, мінній безпеці, методам застосування БПЛА. Це було би неможливо без соціально відповідального бізнесу, який підтримує і благодійників, і військових. Зокрема наші партнери з онлайн-сервісу виклику авто Uklon з 2014 року допомагають українським воїнам ставати сильнішими та професійнішими”, – розповів Чмут.

Кошти, зібрані за час акції, буде спрямовано на закупівлю мобільних спостережних комплексів.

Саме вони перевірено допомагають нашим захисникам берегтися від ворожих снайперів і, зрештою, повертатись живими.

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