СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2435413 +12034
Летальні випадки:
56446 +172
Одужали:
2258455 +3264
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 12875426 (+45559). Оновлено: 08:20 01.10.2021
Home / Військо / Профільний комітет уряду підтримав проєкт створення “Агенції оборонних технологій”

Профільний комітет уряду підтримав проєкт створення “Агенції оборонних технологій”

01/10/2021 15:05

Урядовий комітет з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості та інфраструктури підтримав проєкт розпорядження “Про утворення державної установи “Агенція оборонних технологій“.

Про це у фейсбуці повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Надалі для появи “АОТ” необхідне рішення Кабінету Міністрів, а також низка організаційних та нормативних кроків.

За словами очільника Мінстратегпрому, серед задач нової “Агенції оборонних технологій” – підвищення науково-дослідницької діяльності в інтересах ОПК України, а також сприяння появі нових можливостей для забезпечення потреб Збройних сил та інших складових сектору безпеки і оборони у новітніх зразках озброєння, військової та спеціалізованої техніки.

Як стверджує Уруський, на утримання нової “Агенції оборонних технологій” на найближчі кілька років буде виділено в середньому 30 млн гривень на рік.

Читайте також:
Річний ДОЗ уже виконаний на 60 відсотків, але уряд не влаштовує повільна робота Міноборони

Унікальних переглядів: 9

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Профільний комітет уряду підтримав проєкт створення “Агенції оборонних технологій”

Урядовий комітет з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості та інфраструктури підтримав проєкт розпорядження “Про утворення державної установи “Агенція оборонних технологій“. Про це у фейсбуці повідомив віцепрем’єр-міністр...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02