Профільний комітет уряду підтримав проєкт створення “Агенції оборонних технологій”

Урядовий комітет з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості та інфраструктури підтримав проєкт розпорядження “Про утворення державної установи “Агенція оборонних технологій“.
Про це у фейсбуці повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
Надалі для появи “АОТ” необхідне рішення Кабінету Міністрів, а також низка організаційних та нормативних кроків.
За словами очільника Мінстратегпрому, серед задач нової “Агенції оборонних технологій” – підвищення науково-дослідницької діяльності в інтересах ОПК України, а також сприяння появі нових можливостей для забезпечення потреб Збройних сил та інших складових сектору безпеки і оборони у новітніх зразках озброєння, військової та спеціалізованої техніки.
Як стверджує Уруський, на утримання нової “Агенції оборонних технологій” на найближчі кілька років буде виділено в середньому 30 млн гривень на рік.
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