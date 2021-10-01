Профільний комітет уряду підтримав проєкт створення “Агенції оборонних технологій”

Олег Уруський. Фото: "Новинарня"

Урядовий комітет з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості та інфраструктури підтримав проєкт розпорядження “Про утворення державної установи “Агенція оборонних технологій“.

Про це у фейсбуці повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Надалі для появи “АОТ” необхідне рішення Кабінету Міністрів, а також низка організаційних та нормативних кроків.

За словами очільника Мінстратегпрому, серед задач нової “Агенції оборонних технологій” – підвищення науково-дослідницької діяльності в інтересах ОПК України, а також сприяння появі нових можливостей для забезпечення потреб Збройних сил та інших складових сектору безпеки і оборони у новітніх зразках озброєння, військової та спеціалізованої техніки.

Як стверджує Уруський, на утримання нової “Агенції оборонних технологій” на найближчі кілька років буде виділено в середньому 30 млн гривень на рік.

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