“Об’єднані зусилля-2021”: українські та американські спецпризначенці за хвилини знищили ворожий штаб. ФОТО

У рамках навчань “Об’єднані зусилля-2021” українські та американські спецпризначенці влаштували наліт та за лічені хвилини знищили ворожий штаб і приймально-передавальний радіоцентр.

Про це в п’ятницю, 1 жовтня, повідомляє АрміяInform.

Зазначається, що це був лише один із епізодів, одне із численних завдань визначених підрозділів багатонаціональної тактичної групи спеціальних операцій, яка проводила спільне тактико-спеціальне навчання на загальному тактичному фоні завершального етапу СКШН “Об’єднані зусилля – 2021”.

До проведення стратегічного командно-штабного навчання “Об’єднані зусилля-2021” для спільного виконання навчально-бойових завдань залучалися військові підрозділи 15 країн, серед них ‒ одинадцять країн-членів НАТО та чотири країни-партнери.

Основна мета СКШН ‒ підвищення оборонних спроможностей України та покращення взаємосумісності зі Збройними силами держав-членів НАТО. Загалом у стратегічному командно-штабному навчанні було задіяно близько 12,5 тис. військових та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки.

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