На Харківщині начальнику відділу поліції повідомили про підозру в катуванні

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в катуванні т.в.о. начальника одного з відділів поліції в Харківській області.

Про це інформує пресслужба бюро.

За даними слідства, працівники поліції розслідували вбивство. Вони знайшли товариша померлого та вирішили “призначити” його винним. Поліцейські не мали доказів.

Правоохоронці прибули до будинку 61-річного чоловіка. Вони почали його бити та душити. Вимагали зізнатися у вбивстві. Згодом надягли кайданки та відвезли до відділку.

Понад годину правоохоронці били чоловіка пластиковою пляшкою з водою по голові.

Заступник начальника відділу поліції одягнув гумові рукавички та почав здавлювати й відтягувати геніталії потерпілому.

Чоловік під тортурами взяв на себе провину.

Сьогодні встановлюються всі правоохоронці, які причетні до злочину.

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