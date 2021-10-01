На Донеччині знайшли схрон з викраденою з Криму зброєю

Фото: пресслужба прокуратури АРК Крим і Севастополя

В Авдіївці Донецької області в одному з гаражів правоохоронці виявили схованку зі зброєю, яка була в Криму на момент анексії півострова.

Про це в п’ятницю, 1 жовтня, повідомила пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим і Севастополя.

“Правоохоронці вилучили 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, понад 100 мін, 10 ручних протитанкових гранатометів. Крім того, виявлено установку ПТУР та майже 14 тисяч патронів різного калібру”, – сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що наразі прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво карного провадження в частині 1 статті 262 та частині 1 статті 263 Кримінального кодексу України (викрадення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також її зберігання), встановлює причетних до цього осіб.

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