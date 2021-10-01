СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2435413 +12034
Летальні випадки:
56446 +172
Одужали:
2258455 +3264
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 12875426 (+45559). Оновлено: 08:20 01.10.2021
Home / Україна / Межа закону / На Донеччині знайшли схрон з викраденою з Криму зброєю

На Донеччині знайшли схрон з викраденою з Криму зброєю

01/10/2021 17:42

В Авдіївці Донецької області в одному з гаражів правоохоронці виявили схованку зі зброєю, яка була в Криму на момент анексії півострова.

Про це в п’ятницю, 1 жовтня, повідомила пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим і Севастополя.

“Правоохоронці вилучили 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, понад 100 мін, 10 ручних протитанкових гранатометів. Крім того, виявлено установку ПТУР та майже 14 тисяч патронів різного калібру”, – сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що наразі прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво карного провадження в частині 1 статті 262 та частині 1 статті 263 Кримінального кодексу України (викрадення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також її зберігання), встановлює причетних до цього осіб.

Читайте також:
СБУ виявила в районі ООС три схрони бойовиків з вибухівкою і боєприпасами

Унікальних переглядів: 31

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Крим, 5-та ранку”: в Києві анонсували міжнародний проєкт з підтримки політв’язнів

У Києві запускають міжнародний проєкт “Крим, 5-та ранку”, присвячений кримським політв’язням. Про це повідомив заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв. “Це час, коли темні сили можуть прийти в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02