Чисельність ВСП хочуть збільшити до 6000 осіб

Ілюстративне фото

Чисельність військовослужбовців Військової служби правопорядку після схвалення закону про військову поліцію планують збільшити до 6000 осіб. Зараз це число складає близько 4000 людей.

Про це повідомив у п’ятницю, 1 жовтня, заступник начальника Головного управління ВСП у ЗСУ полковник Ігор Строкань, передає АрміяInform.

“Це дозволить нам оперативно впливати на стан правопорядку в армії та в державі в цілому. Якщо коротко окреслити наявну структуру ВСП, то ми маємо чотири територіальних управління — Центральне, Південне, Східне та Західне, навчальний центр, Центр спеціального призначення, дисциплінарний батальйон та головне управління. І вразі ухвалення закону структура принципово не зміниться. Новостворені підрозділи оперативно-розшукової діяльності та слідства увійдуть до вищезазначених теруправлінь”, – сказав офіцер.

Нагадаємо, що наразі законопроєкт про створення військової поліції знаходиться у відповідному профільному комітеті Верховної Ради України.

Читайте також:

Замість ВСП в армії створять Військову поліцію