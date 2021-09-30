В ОАСК заявили про відсутність коштів на зарплату працівникам

В Окружному адміністративному суді Києва станом на четвер, 30 вересня, відсутні кошти для виплати заробітних плат працівникам судової установи.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться у заяві ОАСК у фейсбуці.
“Станом на 30 вересня 2021 року в Окружному адміністративному суді міста Києва відсутні кошти для виконання своїх функцій, а саме – для виплати заробітної плати працівникам. Тотальне недофінансування з початку року призвело до того, що на сьогодні фонд оплати праці вичерпано повністю”, – йдеться у повідомленні.
При цьому, як зазначають у ОАСК, кількість звернень громадян до суду за захистом своїх прав зростає з кожним місяцем.
“Ми повідомляли, що з початку року до суду надійшло майже 28 тис. справ та матеріалів. За останні чотири роки цей показник збільшився на 55%, в той час як заробітна плата працівників апарату з початку року через брак коштів лише зменшувалась”, – уточнюється у повідомленні.
Як приклад у суді навели ситуацію, коли працівник канцелярії, на якого покладені обов’язки реєстрації вхідної кореспонденції – позовів, клопотань та інших процесуальних документів, цього місяця отримав близько семи тисяч гривень, що значно нижче рівня середньої зарплати по Україні.
Така ситуація спричинила відтік кваліфікованих кадрів. За останні три місяці з ОАСК звільнились 13 працівників апарату суду.
Пресслужба ОАСК інформує, що вже він уже повідомляв Державну судову адміністрацію України як розпорядника коштів про ситуацію, яка склалася, але, за інформацією установи, наразі це питання залишається невирішеним.
“Важливо розуміти, що в таких умовах під загрозу потрапляє не просто можливість суду здійснювати свої функції, але і право кожного громадянина на звернення до суду за захистом. Сподіваємось на якнайшвидше врегулювання цього питання та недопущення колапсу в системі правосуддя”, – йдеться у повідомленні.
Раніше Вища рада правосуддя заявляла про недостатність коштів, передбачених держбюджетом-2021 для фінансування судової системи, та зверталася до Міністерства фінансів і профільних комітетів ВР із проханням забезпечити критично необхідні видатки за бюджетною програмою “Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя”.
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