У Литві стартувало будівництво фізичної “стіни” на кордоні з Білоруссю

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Литва зі своєї частини кордону розпочала будівництво “фізичного бар’єра” з колючим дротом на межі з Білоруссю, щоби запобігти проникненню нелегальних мігрантів в Європейський Союз.

Про це інформує пресслужба уряду Литви.

“Компанія “Тетас”, яка реалізує проєкт фізичного бар’єра на кордоні з Білоруссю, розпочала будівельні роботи на першій фазі проєкту”, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що розпочато розмітку на прикордонних пунктах пропуску Друскінінкай, Бараускас і Адутішкіс (південний схід Литви), доставлено ​​будівельну техніку.

Компанія розпочала установку дроту біля Друскінінкая.

Після установки дроту на найбільш важливих ділянках кордону почнеться зведення сегментів огорожі. Планується, що перші з них будуть доставлені до кордону у жовтні.

Перший етап передбачає встановлення бар’єра на ділянці кордону завдовжки близько 100 кілометрів до кінця квітня 2022 року. Висота – приблизно чотири метри.

На другому етапі буде побудовано бар’єр завдовжки близько 400 км до вересня 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що нині пріоритетним для його країни є питання побудови “стіни” на короні з Білоруссю, щоб зупинити масовий незаконний потік мігрантів.

Наприкінці травня диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар’єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів у Литву і ЄС, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Після цього штучно збільшився потік нелегальних мігрантів із країн Азії й Африки через Білорусь до Литви. В деякі дні білоруські прикордонники пропускали майже 300 таких осіб.

На початку липня уряд Литви у зв’язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю оголосив в країні режим екстремальної ситуації.

Держдеп США закликав Лукашенка припинити потік нелегальних мігрантів через Литву.

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