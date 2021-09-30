СБУ викрила схему постачання неякісного електрообладнання для Укрзалізниці

Співробітники Служби безпеки України викрили оборудку з постачання комплектуючих іноземного виробництва низької якості для ремонту локомотивів “Укрзалізниці”.

Про це в четвер, 30 вересня, інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, постачання комплектуючих закордонного виробництва низької якості відбувалося через посередництво комерційних структур.

Виготовлені на їх основі електротехнічні компоненти зловмисники видавали за власну високотехнологічну продукцію, “високу якість” якої засвідчували підробленими документами та сертифікатами якості.

“Укрзалізниця” ці компоненти масово встановлювала на тяговий рухомий склад. Згодом під час експлуатації це спричиняло систематичні надзвичайні ситуації, займання електрообладнання потягів”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками слідства, дії посадовців завдали збитків державі на суму 1,7 млн грн. Викриття ж цієї корупційної схеми запобігло перерахуванню чергового траншу бюджетних коштів за компоненти сумнівної якості ще на понад 1,1 млн грн.

Колишньому керівнику підприємства-постачальника та нинішньому керівнику АТ “Укрзалізниця” повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

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