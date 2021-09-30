СБУ викрила розкрадання ₴3 млн на будівництві доріг у двох областях

Співробітники Служба безпеки України викрили керівників двох компаній-підрядників розкрадання трьох мільйонів гривень на капітальному ремонті доріг у Херсонській та Черкаській областях.

Про це в четвер, 30 вересня, інформує пресцентр СБУ.

Правоохоронці викрили схеми привласнення державних грошей, які були виділені на реконструкцію доріг місцевого значення.

Злочинна діяльність завдала державі збитків у розмірі три мільйони гривень.

Встановлено, що керівники двох компаній налагодили механізм привласнення бюджетних коштів, передбачених на капітальний ремонт місцевих доріг. Підрядники уклали з представниками декількох органів місцевого самоврядування договори на реконструкцію доріг у регіонах.

Однак, за даними слідства, комерсанти виконали відповідні роботи не в повному обсязі та з порушенням державних будівельних норм, а одержану “різницю” вивели у тінь. Для цього учасники оборудок вносили недостовірні відомості до звітної документації.

Керівникам структур наразі повідомлено про підозру.

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