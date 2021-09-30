Саркозі отримав вирок за махінації з фінансуванням виборчої кампанії

Ніколя Саркозі. Фото: Reuters

У Франції колишнього президента Ніколя Саркозі визнали винним у махінаціях, пов’язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.

Про це інформує видання Le Figaro.

За версією слідства, команда Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 мільйони євро – майже вдвічі більше від дозволеної межі.

Щоби приховати допущені порушення, права партія “Союз за народний рух” видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.

У цій справі прокуратура вимагала для колишнього глави держави рік ув’язнення, з якого половина – умовно. Але суд виніс вирок про 1 рік ув’язнення. Покарання можна буде відбувати вдома за допомогою електронного браслета.

Колишній президент, ймовірно, не відразу потрапить до в’язниці, адже очікується, що Саркозі оскаржить вирок.

Нагадаємо, 1 березня Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у так званій “справі про прослуховування”. Однак за ґрати він не відправився.

Після вироку 29 вересня Саркозі чекає ще один судовий процес про можливе лівійське фінансування його кампанії.

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