Російські окупанти повернули комендантську годину в ОРДЛО

На окупованих Російською Федерацією територіях Донецької і Луганської областей бойовики відновили комендантську годину.
Про це в четвер, 30 вересня, інформує “Еспресо” з посиланням на так звані ЗМІ сепаратистів.
З 1 жовтня відновили дію комендантської години в окремих районах тимчасово окупованої Луганщини та Донеччини.
Вона діє з 23:00 до 4 ранку. За порушення окупанти карають “адміністративною відповідальністю”.
Так, покарання настає, коли людина запізнилась на 1 годину.
Якщо ж місцевий мешканець нетверезий або під дією наркотичних речовин, то відповідати йому доведеться вже за півгодинне ігнорування “режиму”.
До цього в окремих районах Луганської області комендантська година була скасована з 1 серпня. А в окремих районах Донецької області її дію призупиняли на вихідні.
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