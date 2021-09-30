На фронті – сім обстрілів, ЗСУ – без втрат

Упродовж минулої доби, 29 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.
Про інформує пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
В районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Піски російські найманці обстріляли наші позиції застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Поблизу Шумів ворог здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
В напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
“Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Втрат серед наших воїнів немає”, – повідомили в штабі.
Від початку цієї доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційні військ не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії.
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