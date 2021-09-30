На фронті – сім обстрілів, ЗСУ – без втрат

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Упродовж минулої доби, 29 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про інформує пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

В районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Піски російські найманці обстріляли наші позиції застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу Шумів ворог здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

“Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Втрат серед наших воїнів немає”, – повідомили в штабі.

Від початку цієї доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційні військ не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії.

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