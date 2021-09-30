Ляшко каже, що МОЗ утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer

Віктор Ляшко

Міністерство охорони здоров’я збирається утилізувати 34 тисячі доз вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer.

Про це журналістам розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у середу, 29 вересня.

За його словами, міністерство отримало інформацію, що при транспортуванні препарату був порушений температурний режим.

Він пояснив, що препарат зберігався на складі, оскільки у відомства не було доказів порушення умов транспортування.

“Ми не можемо допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим”, – зауважив Ляшко, якого цитує “Радіо Свобода”.

Глава МОЗ розповів, що зараз триває судовий процес між постачальником та логістом щодо цієї партії вакцини.

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