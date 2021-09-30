“Морська справа” України проти Росії: арбітраж у Гаазі проведе слухання в жовтні

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Міжнародний арбітражний суд, що був створений відповідно до Конвенції ООН з морського права, проведе у Гаазі 11-16 жовтня слухання у справі Україна проти Росії щодо затримання РФ українських військових кораблів та моряків в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це в четвер, 30 вересня, повідомляє “Укрінформ” із посиланням на пресслужбу Постійного арбітражного суду, під егідою якого відбувається розгляд справи.

Слухання проходитимуть у два етапи в будівлі Палацу Миру в гібридному форматі – через пандемію COVID-19 використовуватимуть відеозв’язок.

11 жовтня Російська Федерація проведе перший раунд усних аргументів. 12 жовтня слово матиме українська делегація.

Другий раунд дебатів сторін відбудеться 14 та 15 жовтня. Також 16 жовтня зарезервовано на випадок необхідності.

Вступне слово, зроблене агентами кожної із сторін, транслюватиметься в режимі реального часу.

Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.

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Як інформувала “Новинарня“, малі броньовані катери “Нікополь” і “Бердянськ” та буксир ВМС ЗСУ “Яни Капу” були захоплені російськими силовиками 25 листопада 2018 року під час переходу з Одеси на Азовське море. Під час цього нападу росіяни таранили буксир, обстрілювали українські судна. Кілька моряків отримали поранення.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі виніс рішення щодо справи 24 українських моряків і трьох кораблів, обстріляних і захоплених РФ: однозначно на користь України.

Президент Трибуналу, суддя Пак Чжин Хьон зачитав ухвалу: “Морський трибунал постановив (…) вжити наступних заходів: Російська Федерація має невідкладно звільнити українські військові судна “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” та повернути їх під юрисдикцію України… Невідкладно звільнити 24 військових і спецслужбівців та дозволити їм повернутися в Україну”.

Суд заявив, що не знайшов підтверджень російської версії про провокаційну військову операцію України в Керченській протоці.

7 вересня 2019 року відбувся обмін полоненими та утримуваними особами між Україною і РФ у форматі “35 на 35”. Україна отримала з Москви зокрема й 24 військовополонених моряків ВМСУ.

18 листопада, після 358 днів з часу незаконного захоплення і затримання Росією трьох українських військових кораблів в акваторії Чорного моря біля Керчі, МБАКи та буксир “Яни Капу” росіяни передали Україні у нейтральних водах відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права. 20 листопада вони прибули на базу ВМСУ в Очаків.

Захоплені ворогом судна прийшли не своїм ходом, а на буксирі, адже “їх знищили росіяни”, розповів командувач ВМСУ Ігор Воронченко. За словами адмірала, росіяни познімали із захоплених українських кораблів плафони, розетки і навіть унітази.

У лютому 2020 року один із МБАКів та буксир стали на ремонт. У квітні спустили на воду “Нікополь“, а на початку травня – “Яни Капу” повернувся в Одесу після ремонтних робіт.

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