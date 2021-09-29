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Як оформити кредит студенту ℗

29/09/2021 19:40

Молоді люди, які навчаються у вищих навчальних закладах та технікумах, так само, як і інша молодь віком до 25 років, не є бажаними клієнтами в багатьох банківських установах. Та воно й не дивно.

Але іноді кредит для студентів буває таким же важливим, як і для інших категорій громадян. Гроші бувають потрібні на навчання або термінову поїздку додому, у разі хвороби та раптової невиплати стипендії. Приводів може бути скільки завгодно.

Де отримати позику без зайвих запитань

Студентський кредит можна без проблем отримати в небанківській мікрофінансовій установі. Ця сфера розвивається в Україні досить швидко, тому з вибором підходящого кредитного сервісу проблем не буде. Більшість із них працює віддалено – всі заявки приймаються на сайті, а гроші переводяться безпосередньо на картку.

Сучасну молодь не потрібно навчати користуватися інтернетом та різними гаджетами, тому із заповненням заявки навряд чи виникнуть проблеми. Робиться все дуже просто:

  • переходимо на сайт обраного сервісу онлайн-кредитування;
  • заповнюємо анкету – вказуємо дані ІПН та громадянського паспорта;
  • обираємо потрібну суму;
  • вказуємо строк користування грошима;
  • верифікуємо платіжну картку будь-якого банку (зробити це не складно, потрібно лише дотримуватися інструкції, яку надає сервіс);
  • відправляємо заявку.

Мікрокредитні сервіси дуже рідко відмовляють у наданні позики, тому гроші на картку приходять зазвичай через 15-20 хвилин після подачі заявки.

При заповненні анкети треба дуже уважно вводити всі відомості, бо неправдива або помилково введена інформація може призвести до відмови. Також треба прослідкувати, щоб карта, яка прив’язується до персонального кабінету, не була кредитною та мала позитивний баланс, хоча б одну-дві гривні.

Як повернути гроші кредитору

Мікрофінансові компанії залюбки видають гроші в борг студентам, але, щоб не потрапити у незручну ситуацію, їх треба вчасно повернути. Зробити це можна декількома способами, як саме – зазвичай прописано просто в договорі або на окремій сторінці сайту кредитора. У загальному випадку існує кілька варіантів:

  • переказати гроші з тієї ж картки, на яку вони були отримані, за платіжними реквізитами, вказаними в договорі;
  • скористатися системою онлайн-платежів, наприклад, EasyPay;
  • внести гроші готівкою через платіжні термінали, розташовані в людних місцях;
  • надіслати поштовий переказ за потрібними реквізитами;
  • скористатися касою будь-якого банку.

Що робити, коли грошей для повернення боргу немає

Якщо в зазначений термін фінансова ситуація не покращилася і грошей для повернення кредиту недостатньо, треба звернутися до служби підтримки обраного сервісу кредитування.

Деякі сервіси дозволяють погашати позику частинами. Це означає, що у визначений термін можна внести лише ту суму, що є в наявності, а подовження терміну договору оформити лише на залишок. Це дає можливість спокійно гасити заборгованість частинами, не допускаючи прострочення та штрафів.

Матеріал публікується на правах реклами ℗

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