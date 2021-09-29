Українські Ан-26 успішно адаптували для десантування з американськими парашутами Т-11

Фото: Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації ОВТ

В Україні провели контрольні льотні випробування літака Ан-26 з адаптованим обладнанням для десантування особового складу американськими парашутними системами Т-11.

Про це у вівторок, 28 травня, повідомили у випробувальній бригаді Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Зазначається, що для перевірки можливості виконання десантування особового складу парашутними системами Т-11 на адаптованому літаку під час льотної частини контрольних випробувань спочатку було проведено більше 50 скидань манекенів.

Після перевірки безпеки польотів, парашутистами-випробувачами ДНДІ ВС ОВТ та фахівцями Десантно-штурмових військ з Т-11 виконано 145 стрибків.

“Десантно-транспортне обладнання адаптованого літака АН-26 випробування витримало. Це дозволить парашутистам-десантникам ЗС України виконувати десантування з десантно-парашутними системами країн- членів НАТО”, – повідомили в Державному науково-дослідному інституті випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Довідково:

T-11- це американська десантна парашутна система (ПС), розроблена фірмою “Airborne Systems”. Купол T-11 має квадратну форму, хрестоподібні поля якого загорнуті всередину так, щоб забезпечити більшу аеродинамічну стійкість несучої поверхні, для зменшення ймовірності схлопування куполу в польоті.

T-11 розкривається повільно, що знижує динамічний удар при розкритті. Площа куполу дозволяє зменшити швидкість зниження вантажу або парашутиста, наприклад для вантажу масою 183 кг швидкість зниження дорівнює 5,64 м/с, що еквівалентно падінню з 1,5-метрової висоти. Десантно-парашутна система Т-11 в Збройних силах України допущена до експлуатації, в США та більшості країн НАТО прийнята на озброєння.

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