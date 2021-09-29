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СБУ оголосила підозру одному з найманих убивць українського “спеца” на Рівненщині в 2016 році

29/09/2021 12:23

Служба безпеки України звітує, що за її матеріалами її контррозвідки слідчі повідомили про підозру в державній зраді агентові ФСБ РФ – “найманому вбивці”, якого російська спецслужба завербувала для ліквідації українського спецпризначенця.

Про це йдеться в повідомленні спецслужби у середу, 29 вересня.

“Встановлено, що зловмисник входив до складу так званої бойової двійки, яка у 2016 році скоїла вбивство українського спецназівця в Рівненській області. Підозрюваний приховано переправив з РФ зброю для скоєння злочину”, – йдеться в повідомленні.

Іншого учасника групи затримали в листопаді 2016 року за спробу перетину держкордону України. Суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

За даними слідства, представники ФСБ РФ завербували двох українських громадян для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду державній безпеці України.

“У квітні 2016 року вони прибули з РФ на територію нашої країни для збору інформації про військовослужбовців Збройних сил України та працівників вітчизняних оборонних підприємств. Отриману інформацію агенти передавали своїм “кураторам”, – підкреслили в спецслужбі.

Згодом учасники групи отримали завдання і скоїли вбивство українського офіцера військового підрозділу спецпризначення.

Іван Мамчур

Як писала “Новинарня“, у 2020 році Рівненський міський суд засудив до 12 років позбавлення волі агента ФСБ РФ Олега Смородінова за вбивство співробітника слідчого ізолятора майора Івана Мамчура.
Мамчур раніше служив у військовій розвідці, звільнився зі Збройних сил України в 2009 році, а в 2011-му влаштувався на роботу у слідчий ізолятор у Рівному.
Раніше двічі судимий етнічний росіянин Смородінов у січні-лютому 2016 року був завербований співробітником ФСБ РФ Максимом Живилом.
Представник спецслужби РФ поставив агенту завдання щодо встановлення місць проживання і роботи окремих військовослужбовців ЗС України із числа учасників АТО/ООС та учасників російсько-грузинського конфлікту в 2008 році.
16 вересня 2016 року Смородінов виконав завдання – вбив майора Мамчура у під’їзді його будинку. Офіцера “замовили” за його колишню участь в бойових діях у Грузії.

18 листопада 2016 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко на спільному брифінгу з ексголовою СБУ Василем Грицаком розповідали, що затриманий зізнався, що застрелив майора внутрішньої служби на замовлення ФСБ Росії.
Смородінов намагався перейти на територію РФ з боку Харківської області.
За словами Луценка, в усній розмові зі слідчими Смородінов повідомив, що скоїв вбивство на замовлення органів ФСБ РФ, оскільки Мамчур раніше проходив службу в спецпідрозділах українських Збройних сил в зоні АТО.
Луценко тоді заявляв, що причетність Смородінова та інших осіб до злочину підтвердила ДНК-експертиза недопалків і пістолета.

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