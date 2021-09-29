На Донеччині нацгвардійці зупинили автівку зі зброєю, водія затримали

На блокпосту поблизу Волновахи у Донецькій області військові виявили в авто місцевого мешканця арсенал зброї.
Про це в середу, 29 вересня, інформує пресслужба Національної гвардії України.
“Військовослужбовці 21-ї окремої бригади імені Петра Калнишевського затримали громадянина, який перевозив сім одиниць зброї та набої. Під час огляду у багажнику “Волги” гвардійці виявили дві одиниці стрілецької зброї, чотири одиниці РПГ-22, кулемет ПК та 60 набоїв калібру 7,62 мм”, – йдеться в повідомленні.
22-річного чоловіка затримали за підозрою у вчиненні правопорушення за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.
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