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Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк подав у відставку

29/09/2021 19:30

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що написав заяву про відставку через стан здоровʼя.

Як передає “Новинарня“, про це він повідомив у середу, 29 вересня, на засіданні восьмої сесії Запорізької міської ради.

“Всі ви знаєте, що я був на лікарняному. Я вже тричі побував на операційному столі. Лікарі рекомендують мені поберегти здоровʼя. Попереду ще планові обстеження. Я маю намір піти з посади міського голови. Моя заява зараз у керуючого справами. Я підписав рішення про позачергову сесію, де заяву буде розглянуто”, – написав Буряк у фейсбуці.

На позачерговій сесії депутати міської ради мають затвердити відставку очільника міста та визначитися, хто виконуватиме його обовʼязки.

Відповідно регламенту, це має бути секретар міськради Анатолій Куртєв.

Буряк додав, що не планує їхати з міста .

“З політики також не йду, партія Володимира Буряка «Єднання» продовжує розпочате й я особисто братиму активну участь у розвитку партії та рідного міста”, – наголосив він.

На останніх місцевих виборах, які відбулись восени 2020 року, Володимир Буряк переобрався мером на другий термін,. Також його партія “Єднання” отримала найбільше місць у міськраді.

Як пише Zаxid.net, 19 серпня 2021 року в Запорізькій міській раді, а також у районних адміністраціях і комунальних підприємствах відбулись обшуки за статтею 191 ККУ – привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Тоді Буряк заявив про безпрецедентний тиск, якого не було “навіть за часів Януковича”.

Крім того, з початку року в міській раді Запоріжжя кілька разів змінювали заступників мера, секретаря і “ділили” депутатські комісії. Впродовж 2,5 місяців депутати не могли зібратися на сесію, а Володимир Буряк звинувачував депутатський корпус у небажанні працювати.

Мер навіть звертався до Верховної Ради України з проханням розглянути можливість розпуску Запорізької міської ради.

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