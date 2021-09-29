Кабмін додатково виділить 400 мільйонів на кисень для лікарень

Кабінет міністрів виділить додатково майже 400 млн грн для забезпечення ліжкового фонду киснем.
Про це під час засідання уряду в середу, 29 вересня, сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Враховуючи швидке поширення COVID-19 і збільшення навантаження на лікарні, ми продовжуємо посилювати медичну систему. Шляхом перерозподіу бюджетних видатків спрямовуємо додаткові майже 400 млн грн на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням”, – наголосив Шмигаль.
Він також додав, що загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тис. ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем.
“Ми на цьому не зупиняємось та продовжуємо роботу, щоб якнайбільше лікарень мали централізоване кисневе постачання”, – сказав прем’єр.
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