Кабмін додатково виділить 400 мільйонів на кисень для лікарень

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів виділить додатково майже 400 млн грн для забезпечення ліжкового фонду киснем.

Про це під час засідання уряду в середу, 29 вересня, сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Враховуючи швидке поширення COVID-19 і збільшення навантаження на лікарні, ми продовжуємо посилювати медичну систему. Шляхом перерозподіу бюджетних видатків спрямовуємо додаткові майже 400 млн грн на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням”, – наголосив Шмигаль.

Він також додав, що загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тис. ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем.

“Ми на цьому не зупиняємось та продовжуємо роботу, щоб якнайбільше лікарень мали централізоване кисневе постачання”, – сказав прем’єр.

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