У США заявили, що в НАСВ виявили осередок ультраправої організації Centuria. Таран призначив перевірку

Фото із сайту Інституту Джорджа Вашингтона

Американський Інститут Джорджа Вашингтона опублікував доповідь, в якому заявив про те, що Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного буцімто “стала домом” для ультраправої організації Centuria.

У середу, 29 вересня, міністр оборони України Андрій Таран заявив, що українське військо розпочало службову перевірку.

“Військовій службі правопорядку Збройних сил України Міністром оборони доручено провести службову перевірку достовірності інформації щодо можливих зв’язків військовослужбовців Національної академії Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного з організацією “Centuria”, – йдеться в пресрелізі відомства.

Зазначається, що ВСП також доручили провести службову перевірку інформації стосовно обставин укладення та наслідків реалізації Управлінням фізичної культури і спорту Міністерства оборони України договору про співробітництво з громадською організацією “Українська федерація змішаних бойових мистецтв”.

“За результатами службової перевірки, у разі наявності підстав, доручено поінформувати правоохоронні органи з метою прийняття відповідних рішень”, – наголосили у пресцентрі МО.

У резюме доповіді Інституту Джорджа Вашингтона йшлося, зокрема, про таке:

“Група, очолювана людьми, що мають зв’язки з міжнародним активним ультраправим рухом “Азов”, навернула безліч членів, в тому числі нинішніх і колишніх курсантів академії, які зараз служать у Збройних силах України. На фотографіях члени спільноти віддають нацистське вітання і роблять в мережі екстремістські заяви”.

За даними авторів доповіді, групі Centuria вдалося залучити до своїх лав майбутню військову еліту України всередині Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного. Члени цієї організації вочевидь також отримали доступ до західних військових навчальних закладів. Зокрема, один з членів групи, тоді ще курсант академії Кирило Дубровський, пройшов 11-місячний курс підготовки офіцерів у Королівській військовій академії Сандхерст в Великобританії. Під час навчання Дубровський, очевидно, підтримував зв’язки з групою.

Інший член групи, а потім курсант, Владислав Вінтерголлер, відвідав 30-ий Міжнародний тиждень, проведений Академією німецьких офіцерів (Die Offizierschule des Heeres, OSH) в Дрездені, Німеччина, в квітні 2019 року. Тим часом, всередині України члени групи очевидно, мали доступ до американських військових інструкторів, а також до курсантів з США і Франції.

Як стверджують американські дослідники, сама Centuria стверджує, що її члени служать офіцерами в декількох частинах української армії.

За даними авторів доповіді, деякі члени Centuria з числа курсантів академії, ймовірно, приєдналися до підрозділів Збройних сил України після випуску в період між 2019 і 2021 роками.

Також в доповіді присутні фото, на яких в числі членів ультраправої організації Centuria зображені курсанту Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.

Як інформувала “Новинарня“, 16 жовтня 2019 року конгресмен від штату Нью-Йорк Макс Роуз опублікував лист, який підписали 39 конгресменів – колег по Демократичній партії, в якому вони вимагають внести полк Національної гвардії України “Азов” до списку іноземних терористичних організацій.

Своє звернення конгресмени пояснили нібито “ультранаціоналістичним” характером полку та його співпрацею з неонацистами, а також звинуватили підрозділ у зв’язку з терористом, який влаштував стрілянину в мечеті новозеландського міста Крайстчерч в березні 2019 року. Тоді загинули 50 людей.

Керівництво полку “Азов” заявило, що звернення конгресменів є нічим іншим, як інформаційною атакою на Україну, її суверенітет та державну безпеку.

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