Україна вимагатиме поширення енергетичного законодавства ЄС на “Північний потік-2”, – Стефанішина

Ольга Стефанішина. Фото: "Європейська правда"

У питаннях енергетики та енергетичної безпеки Україна дотримується всіх вимог так званого третього Енергетичного пакету ЄС. Тому для нашої держави принципово важливо, щоб цих спільних правил дотримувалися всі учасники газового ринку на території Євросоюзу, включаючи операторів газопроводу “Північний потік -2”.

Як повідомляє “Укрінформ”, про це в Брюсселі заявила віцепрем’єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

“Я точно можу підтвердити, що в ході саміту ці питання будуть обговорюватися. Це стосується не лише конкретного трубопроводу «Північний потік-2». Ми вважаємо, що це питання енергетичної безпеки й енергетичної незалежності всієї Європи”, – сказала Стефанішина у вівторок, 28 вересня, за підсумками дводенного візиту до Євроінституцій у межах підготовки майбутнього саміту Україна-ЄС.

“Для нас, як для країни, умови енергетичної діяльності якої повністю відповідають вимогам 3-го енергетичного пакету ЄС, важливо, щоб усі гравці, шо хочуть працювати на ринку Європейського Союзу, відповідали цим вимогам. Це наша категорична позиція, яку ми будемо відстоювати на саміті, і відповідно, будемо наполягати, щоб це було відображено у спільній декларації”, – додала урядовиця.

Як відомо, 23-й саміт Україна-ЄС цьогоріч відбудеться 12 жовтня у Києві.

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