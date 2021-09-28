СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2401956 +6552
Летальні випадки:
55863 +143
Одужали:
2248071 +2927
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 12741131 (+31051). Оновлено: 08:20 28.09.2021
Home / Україна / Економіка / Україна вимагатиме поширення енергетичного законодавства ЄС на “Північний потік-2”, – Стефанішина

Україна вимагатиме поширення енергетичного законодавства ЄС на “Північний потік-2”, – Стефанішина

28/09/2021 21:27

 

У питаннях енергетики та енергетичної безпеки Україна дотримується всіх вимог так званого третього Енергетичного пакету ЄС. Тому для нашої держави принципово важливо, щоб цих спільних правил дотримувалися всі учасники газового ринку на території Євросоюзу, включаючи операторів газопроводу “Північний потік -2”.

Як повідомляє “Укрінформ”, про це в Брюсселі заявила віцепрем’єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

“Я точно можу підтвердити, що в ході саміту ці питання будуть обговорюватися. Це стосується не лише конкретного трубопроводу «Північний потік-2». Ми вважаємо, що це питання енергетичної безпеки й енергетичної незалежності всієї Європи”, – сказала Стефанішина у вівторок, 28 вересня, за підсумками дводенного візиту до Євроінституцій у межах підготовки майбутнього саміту Україна-ЄС.

“Для нас, як для країни, умови енергетичної діяльності якої повністю відповідають вимогам 3-го енергетичного пакету ЄС, важливо, щоб усі гравці, шо хочуть працювати на ринку Європейського Союзу, відповідали цим вимогам. Це наша категорична позиція, яку ми будемо відстоювати на саміті, і відповідно, будемо наполягати, щоб це було відображено у спільній декларації”, – додала урядовиця.

Як відомо, 23-й саміт Україна-ЄС цьогоріч відбудеться 12 жовтня у Києві.

Читайте також:
Росія штучно створює дефіцит газу в Європі для запуску “Північного потоку-2”, – Вітренко

Унікальних переглядів: 10

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна вимагатиме поширення енергетичного законодавства ЄС на “Північний потік-2”, – Стефанішина

  У питаннях енергетики та енергетичної безпеки Україна дотримується всіх вимог так званого третього Енергетичного пакету ЄС. Тому для нашої держави принципово важливо, щоб цих спільних правил дотримувалися всі...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02