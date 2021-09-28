СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2401956 +6552
Летальні випадки:
55863 +143
Одужали:
2248071 +2927
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 12741131 (+31051). Оновлено: 08:20 28.09.2021
Home / Світ / США депортували в Росію засудженого за кіберзлочинність хакера

США депортували в Росію засудженого за кіберзлочинність хакера

28/09/2021 18:52

 

Сполучені Штати Америки депортували в Російську Федерацію програміста Олексія Буркова.

Про це у вівторок, 28 вересня, інформує “Радіо Свобода”.

У США він був засуджений до дев’яти років ув’язнення за звинуваченням у створенні шкідливого програмного забезпечення.

У міністерстві внутрішніх справ РФ повідомили, що відразу після прильоту до Москви Буркова затримали поліцейські. У Росії його звинувачують у виготовленні і збуті банківських карт і торгівлі конфіденційними даними клієнтів фінансових установ.

За даними поліції, незаконними діями Бурков займався в період з 2008-го по 2015 роки.

Громадянина РФ затримали в 2015 році в аеропорту ізраїльського Тель-Авіва. У листопаді 2019 року його екстрадували до США, попри протести Росії.

Москва пропонувала Ізраїлю обміняти ймовірного хакера на ізраїльтянку Нааму Іссахар, яку незадовго до цього засудили до семи з половиною років колонії за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Через деякий час її помилував президент Росії Володимир Путін.

У 2020 році Буркова засудили до дев’яти років в’язниці. Раніше він визнав провину за двома пунктами – у крадіжці особистих даних власників кредитних карт і відмиванні грошей. Три інших пунктів звинувачення з Буркова зняли.

Читайте також:
Єврокомісія звинуватила Росію у кібератаках перед виборами канцлера у Німеччині

Унікальних переглядів: 3

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна вимагатиме поширення енергетичного законодавства ЄС на “Північний потік-2”, – Стефанішина

  У питаннях енергетики та енергетичної безпеки Україна дотримується всіх вимог так званого третього Енергетичного пакету ЄС. Тому для нашої держави принципово важливо, щоб цих спільних правил дотримувалися всі...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02