США депортували в Росію засудженого за кіберзлочинність хакера

Сполучені Штати Америки депортували в Російську Федерацію програміста Олексія Буркова.
Про це у вівторок, 28 вересня, інформує “Радіо Свобода”.
У США він був засуджений до дев’яти років ув’язнення за звинуваченням у створенні шкідливого програмного забезпечення.
У міністерстві внутрішніх справ РФ повідомили, що відразу після прильоту до Москви Буркова затримали поліцейські. У Росії його звинувачують у виготовленні і збуті банківських карт і торгівлі конфіденційними даними клієнтів фінансових установ.
За даними поліції, незаконними діями Бурков займався в період з 2008-го по 2015 роки.
Громадянина РФ затримали в 2015 році в аеропорту ізраїльського Тель-Авіва. У листопаді 2019 року його екстрадували до США, попри протести Росії.
Москва пропонувала Ізраїлю обміняти ймовірного хакера на ізраїльтянку Нааму Іссахар, яку незадовго до цього засудили до семи з половиною років колонії за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Через деякий час її помилував президент Росії Володимир Путін.
У 2020 році Буркова засудили до дев’яти років в’язниці. Раніше він визнав провину за двома пунктами – у крадіжці особистих даних власників кредитних карт і відмиванні грошей. Три інших пунктів звинувачення з Буркова зняли.
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