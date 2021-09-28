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“Однозначно не віртуальна історія”: Притула заявив про створення політичної партії. ВІДЕО

28/09/2021 20:11

 

Шоумен і громадський діяч Сергій Притула заявив, що створює власну політичну силу.

Про це він сказав у вівторок, 28 вересня, в ефірі “24 каналу”.

Сьогодні його політичний проєкт перебуває “на етапі формування”. Однак про назву та інші деталі Притула обіцяв розповісти найближчим часом.

“Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб’єктності я не буду”, – зазначив колишній член партії “Голос”.

За його словами, в пріоритетах політичної сили буде парламентська кампанія, адже “Верховна Рада завжди була найважливішою інституцією України”.

“Інституційно парламент не давав познущатись з країни за усі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був “тим” інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича”, – пояснив Сергій Притула.

Нагадаємо, колишній кандидат від “Голосу” на виборах міського голови Києва Сергій Притула заявив про вихід із партії 7 червня 2021 року. Тоді він наголосив, що не йде з політики.

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