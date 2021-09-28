Останній рейд “Нірвани”: у Білорусі айтішник застрелив співробітника КДБ під час перевірки на “причетність до тероризму”. І загинув

Андрій Зельцер. Скріншот із сайту macronbelarus.by

У Білорусі чоловік з мисливської рушниці застрелив співробітника КДБ, коли до його помешкання в Мінську прийшли з перевіркою на предмет “причетності до тероризму”.

Кадебісти ломилися у двері чоловіка кілька хвилин, повідомляє “Еврорадио“.

Згідно з офіційним повідомленням КДБ, “під час проведення спеціальних заходів з обробки адрес, за якими могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності, в одній з квартир житлового будинку по співробітниках правоохоронних органів особливо небезпечним злочинцем з рушниці був відкритий вогонь на ураження, в результаті чого співробітник Комітету держбезпеки був смертельно поранений“.

Чекісти відкрили вогонь у відповідь і тяжко поранили чоловіка. Як пишуть опозиційні білоруські телеграм-канали, він іще якийсь час залишався живим, але помер, не отримавши жодної медичної допомоги. Натомість поранений кадебіст її отримав, але, попри це, також невдовзі помер.

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Як пишуть білоруські ЗМІ, вбитий мешканець квартири – це співробітник американської ІТ-компанії EPAM Systems Андрій Зельцер.

На відео, які опублікували державні телеканали РБ, називають і ім’я загиблого співробітника КДБ – Дмитро, позивний “Нірвана”.

Як видно з цього відеозапису, у квартирі із Зельцером була жінка. Хто це і що з нею сталося після штурму – невідомо.

Дивує також той факт, що зйомка на відео змонтована з двох точок зору: сходового майданчика, звідки кадебісти ломилися у двері Андрія, та зсередини квартири, де він із рушницею напоготові готується до “прийому” небажаних гостей.

Як повідомляє з посиланням на обізнане джерело сайт “Настоящее время“, 32-річний Андрій Зельцер одружений, має сина 2012 року народження.

У 2008 році Зельцер закінчив технікум бізнесу і права в Москві. Захоплювався тріатлоном, у 2020 році брав участь у змаганнях із цього виду спорту в Мінську.

У “Телеграмі” він приєднався до чату “Координація допомоги в Жодіно”, хоч і не написав туди жодного повідомлення. В Жодіні розташовані в’язниця і СІЗО, де утримують затриманих за політичними мотивами.

Як раніше повідомляли правозахисники, в ізоляторі у Жодіні затриманих катували, як і в сумнозвісному Окрестіні.

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