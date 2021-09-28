Останній рейд “Нірвани”: у Білорусі айтішник застрелив співробітника КДБ під час перевірки на “причетність до тероризму”. І загинув

У Білорусі чоловік з мисливської рушниці застрелив співробітника КДБ, коли до його помешкання в Мінську прийшли з перевіркою на предмет “причетності до тероризму”.
Кадебісти ломилися у двері чоловіка кілька хвилин, повідомляє “Еврорадио“.
Згідно з офіційним повідомленням КДБ, “під час проведення спеціальних заходів з обробки адрес, за якими могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності, в одній з квартир житлового будинку по співробітниках правоохоронних органів особливо небезпечним злочинцем з рушниці був відкритий вогонь на ураження, в результаті чого співробітник Комітету держбезпеки був смертельно поранений“.
Чекісти відкрили вогонь у відповідь і тяжко поранили чоловіка. Як пишуть опозиційні білоруські телеграм-канали, він іще якийсь час залишався живим, але помер, не отримавши жодної медичної допомоги. Натомість поранений кадебіст її отримав, але, попри це, також невдовзі помер.
Як пишуть білоруські ЗМІ, вбитий мешканець квартири – це співробітник американської ІТ-компанії EPAM Systems Андрій Зельцер.
На відео, які опублікували державні телеканали РБ, називають і ім’я загиблого співробітника КДБ – Дмитро, позивний “Нірвана”.
Як видно з цього відеозапису, у квартирі із Зельцером була жінка. Хто це і що з нею сталося після штурму – невідомо.
Дивує також той факт, що зйомка на відео змонтована з двох точок зору: сходового майданчика, звідки кадебісти ломилися у двері Андрія, та зсередини квартири, де він із рушницею напоготові готується до “прийому” небажаних гостей.
Як повідомляє з посиланням на обізнане джерело сайт “Настоящее время“, 32-річний Андрій Зельцер одружений, має сина 2012 року народження.
У 2008 році Зельцер закінчив технікум бізнесу і права в Москві. Захоплювався тріатлоном, у 2020 році брав участь у змаганнях із цього виду спорту в Мінську.
У “Телеграмі” він приєднався до чату “Координація допомоги в Жодіно”, хоч і не написав туди жодного повідомлення. В Жодіні розташовані в’язниця і СІЗО, де утримують затриманих за політичними мотивами.
Як раніше повідомляли правозахисники, в ізоляторі у Жодіні затриманих катували, як і в сумнозвісному Окрестіні.
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