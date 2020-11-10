Зеленський ізолювався та працює у віддаленому форматі

Фото: пресцентр ОПУ

Президент Володимир Зеленський почувається нормально, ізолювався й продовжує працювати.

Про це розповіла дружина глави держави Олена Зеленська на Міжнародному форумі культурної дипломатії.

“Про здоров’я президента: усе добре, він почувається нормально, він ізолювався, але продовжує працювати”, – сказала перша леді, яку цитує “Укрінформ”.

За словами голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії, президент проводить наради у віддаленому режимі через спеціальний захищений онлайн-термінал.

“Він працює. У віддаленому режимі. Наприклад, через декілька годин у нас робоча нарада. Як це буде працювати – в його кабінеті збираються люди, учасники наради, а у нього є спеціальний захищений онлайн-термінал. І він виходить на цей термінал і нарада проводиться за його онлайн-присутністю… В такому режимі він планує працювати безперервно”, – розповів Арахамія.

Він також додав, що напередодні президент мав нараду з прем’єром у віддаленому форматі.

Як інформувала “Новинарня“, 9 листопада президент Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

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