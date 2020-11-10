СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
479197 +10179
Летальні випадки:
8756 +191
Одужали:
214657 +5514
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 3691258 (+42966). Оновлено: 08:40 10.11.2020
Home / COVID-19 / Зеленський ізолювався та працює у віддаленому форматі

Зеленський ізолювався та працює у віддаленому форматі

10/11/2020 14:06

 

Президент Володимир Зеленський почувається нормально, ізолювався й продовжує працювати.

Про це розповіла дружина глави держави Олена Зеленська на Міжнародному форумі культурної дипломатії.

“Про здоров’я президента: усе добре, він почувається нормально, він ізолювався, але продовжує працювати”, – сказала перша леді, яку цитує “Укрінформ”.

За словами голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії, президент проводить наради у віддаленому режимі через спеціальний захищений онлайн-термінал.

“Він працює. У віддаленому режимі. Наприклад, через декілька годин у нас робоча нарада. Як це буде працювати – в його кабінеті збираються люди, учасники наради, а у нього є спеціальний захищений онлайн-термінал. І він виходить на цей термінал і нарада проводиться за його онлайн-присутністю… В такому режимі він планує працювати безперервно”, – розповів Арахамія.

Він також додав, що напередодні президент мав нараду з прем’єром у віддаленому форматі.

Як інформувала “Новинарня“, 9 листопада президент Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Читайте також:
Єрмак теж занедужав на коронавірус

Якщо ви знайшли помилку чи одрук, будь ласка, виділіть фрагмент тексту й натисніть Ctrl+Enter.

Унікальних переглядів: 8
8
 

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні".

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції. Become a Patron!

Ми виправдовуємо довіру!

  ...

...  

〉〉  Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter.

 
Пов’язані публікації

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати