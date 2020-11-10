У “Десні” відкрили новий траншейний комплекс для відпрацювання бою в окопі. ВІДЕО

У 169-му навчальному центрі “Десна” на Чернігівщині облаштували нове місце для відпрацювання бою в окопі.
Про це у вівторок, 10 листопада, повідомляє пресцентр військової частини.
Зазначається, що цей траншейний комплекс має декілька входів-виходів, глухі кути та круті повороти.
Тут тренуватися можуть як поодиноко, так і цілим підрозділом.
“Має тренувальний об’єкт і “родзинку” – рандомність цілей. Викладачі розташовують умовних “ворогів” щоразу в новому місці, а, отже, кожен наступний підрозділ не знає, звідки чекати “небезпеку”, – хваляться новинкою у навчальному центрі.
Пресофіцери 169-го центру підкреслили, що під час відпрацювання “бою в окопі” військовослужбовці набувають надважливі навички, які знадобляться їм під час виконання завдань в зоні ООС.
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