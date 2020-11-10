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Дуда ратифікував військову угоду зі США, яка збільшує американську військову присутність у Польщі

10/11/2020 12:27

 

Президент Польщі Анджей Дуда ратифікував оборонну угоду зі США, яка закріплює більшу військову присутність США у країні, заявивши, що вибори у США не повинні впливати на відносини Варшави з Вашингтоном.

Урочистості відбулися в Президентському палаці в понеділок, 9 листопада, передає Польське радіо.

Дуда зазначив, що після 1989 року польські та американські солдати стояли пліч-о-пліч, щоб захищати свободу в багатьох місцях світу.
За останні п’ять років, додав президент, це братство набуло “дуже важливої форми” американської військової присутності в нашій країні та на східному фланзі НАТО.

“Американська військова присутність, безумовно, зміцнює безпеку нашої частини Європи, зміцнює безпеку Північноатлантичного альянсу і є гарантією того, що ст. 5 євроатлантичної угоди буде дотримана”, – сказав Анджей Дуда.

Відповідно до угоди, 1000 американських військовослужбовців буде розгорнуто у Польщі, як доповнення до кількох тисяч військових НАТО, які вже дислоковані у країні.

“Виконуючи наші завдання у галузі польської політики та у польсько-американських відносинах, ми діємо спокійно, також ратифікуємо цю угоду і чекаємо, поки новообраний президент США прийме свою присягу”, – сказав Дуда.

Керівник Бюро національної безпеки Павел Солох заявив у своїй заяві, що ратифікація Дудою угода не пов’язана із виборами у США.

“Це нормальний процес ратифікації. Президент міг ратифікувати угоду лише після того, як парламент погодився з нею і як тільки набув чинності новий закон”, – резюмував Солох.

Угода була погоджена між Анджеєм Дудою та президентом США Дональдом Трампом у вересні 2019 року й має на меті зміцнити західну військову присутність на східному фланзі НАТО у відповідь на посилення з боку Росії.

Документ підписали 15 серпня 2020 року у Варшаві міністр національної оборони Маріуш Блащак та державний секретар США Майк Помпео.
30 вересня Сенат підтримав закон, який уповноважує президента ратифікувати угоду; раніше така згода була дана Сеймом. 15 жовтня президент Анджей Дуда підписав акт про ратифікацію угоди між Польщею та США.

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