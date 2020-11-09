Сепаратисти ОРДЛО назвали одностороннє відкриття КПВВ “провокацією України”

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Російські окупанти заявили, що не відновлюватимуть роботу всіх КПВВ на лінії розмежування на Донбасі через “провокацїї України”.

Про це в понеділок, 10 листопада, передає інформагентство сепаратистів “ДАН”.

Як повідомили в так званому “міжвідомчому оперативному штабі з попередження завезення і поширення нової коронавірусної інфекції, викликаної 2019-nCoV”, окупанти “не будуть відновлювати роботу всіх КПВВ на лінії розмежування, пропуск громадян відбуватиметься тільки через КПВВ “Оленівка” (“Новотроїцьке”).

Одностороннє відкриття Україною КПВВ у “штабі” назвали “провокаціями” та “нехтуванням життям і здоров’ям громадян”.

“9 листопада в Україні вступило в дію нове розподілення регіонів за зонами карантину. В небезпечну зону потрапили міста Донецької області: Вугледар, Краматорськ, Новогродівка, Слов’янськ та Слов’янський район. Причиною перерозподілу зон стало неконтрольоване поширення коронавірусу”, – заявили представники російської окупаційної адміністрації і додали, що “незважаючи на те, Київ відкриває всі КПВВ на лінії розмежування”.

“Рух по контрольних пунктах в’їзду і виїзду “Горлівка – Майорське”, “Олександрівка – Мар’їнка” і “Октябрь” (Верхньошироківське) – Гнутове” через загрозу завезення коронавірусної інфекції призупинено”, – зазначили окупанти.

Також представниця бойовиків “ЛНР” Ольга Кобцева 9 листопада заявила, що Україна “намагається дискредитувати весь процес переговорів”, коли відкриває нові та нявні КПВВ на лінії розмежування.

“Україна намагається дискредитувати весь переговорний процес, “керівництво республіки”, і показати всьому світові, що вона – хороша, зробила все, щоби відкрити КПВВ, а такі-сякі “республіки” не це не пішли”, – сказала Кобцева в ефірі радіо сепаратистів “Вести плюс Луганск”.

Нагадаємо, Україна відкриває сервісні центри на двох нових КПВВ та очікувала виконання зобов’язань РФ.

Раніше в уряді заявили, що 10 листопада готові відкрити нові контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування у Золотому та Щасті Луганської області.

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