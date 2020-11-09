СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
469018 +8687
Летальні випадки:
8565 +115
Одужали:
209143 +2277
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 3648292 (+34393). Оновлено: 08:54 09.11.2020
Home / Україна / Підполковник ЗСУ Ніколов заявив про зрив керівництвом України операції зі звільнення полонених у ОРДО

Підполковник ЗСУ Ніколов заявив про зрив керівництвом України операції зі звільнення полонених у ОРДО

09/11/2020 20:02

 

Підполковник Збройних сил Михайло Ніколов (“Лермонтов”) стверджує, що в Україні готувалася операція зі звільнення полонених в окупованому Донецьку, але вона була зірвана кимось із керівництва держави.

Про начебто зрив операції Головного управління розвідки із штурму в’язниць в окупованому Донецьку підполковник Ніколов заявив в інтерв’ю журналістові Юрію Бутусову, опублікованому  на сайті “Цензор.нет” в понеділок, 9 листопада.

Ніколов стверджує, що операція була зірвана внаслідок зради в керівництві України.

За його словами, в грудні 2018 року була створена бойова група, яка пройшла тривалу підготовку до штурму в’язниць в окупованому Донецьку для звільнення українських полонених.

Операцію санкціонував тодішній президент Петро Порошенко, згодом про неї було повідомлено новому президентові Володимиру Зеленському. Операція передбачалася як “останній козир” на випадок, якщо переговори з Росією про звільнення полонених зайдуть у глухий кут.

Ніколов стверджує, що 8 липня 2020 року базовий табір групи був взятий штурмом спецназом СБУ, дивом обійшлося без жертв. У Києві був затриманий зі стріляниною командир групи Андрій Байдала, позивний “Швед”.

Проти групи, за словами Ніколова, відкриті кримінальні справи за статтями “тероризм” і “створення організованої злочинної групи”.

Ніколов заявив, що Міністерство оборони подало до СБУ доповідь про групу, підтвердило її повноваження і видачу її учасникам зброї.

Також він заявляє, що нинішній начальник ГУР МО Кирило Буданов не цікавиться роботою групи.

Ніколов вважає, що сьогодні відбувається системний “злив” інформації щодо спецоперацій української розвідки, і що провали спецоперацій у 2020 році були організовані кимось, хто отримав доступ до інформації особливої ​​важливості.

Читайте також:
Ціна зради – $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення “вагнерівської” спецоперації та до чого тут Єрмак. ЧАСТИНА 2

Якщо ви знайшли помилку чи одрук, будь ласка, виділіть фрагмент тексту й натисніть Ctrl+Enter.

Унікальних переглядів: 248
248
 

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні".

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції. Become a Patron!

Ми виправдовуємо довіру!

  ...

...  

〉〉  Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter.

 
Пов’язані публікації

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати