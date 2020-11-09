Підполковник ЗСУ Ніколов заявив про зрив керівництвом України операції зі звільнення полонених у ОРДО

Виправна колонія №97 в місті Макіївка, де утримують українських полонених "ДНР"

Підполковник Збройних сил Михайло Ніколов (“Лермонтов”) стверджує, що в Україні готувалася операція зі звільнення полонених в окупованому Донецьку, але вона була зірвана кимось із керівництва держави.

Про начебто зрив операції Головного управління розвідки із штурму в’язниць в окупованому Донецьку підполковник Ніколов заявив в інтерв’ю журналістові Юрію Бутусову, опублікованому на сайті “Цензор.нет” в понеділок, 9 листопада.

Ніколов стверджує, що операція була зірвана внаслідок зради в керівництві України.

За його словами, в грудні 2018 року була створена бойова група, яка пройшла тривалу підготовку до штурму в’язниць в окупованому Донецьку для звільнення українських полонених.

Операцію санкціонував тодішній президент Петро Порошенко, згодом про неї було повідомлено новому президентові Володимиру Зеленському. Операція передбачалася як “останній козир” на випадок, якщо переговори з Росією про звільнення полонених зайдуть у глухий кут.

Ніколов стверджує, що 8 липня 2020 року базовий табір групи був взятий штурмом спецназом СБУ, дивом обійшлося без жертв. У Києві був затриманий зі стріляниною командир групи Андрій Байдала, позивний “Швед”.

Проти групи, за словами Ніколова, відкриті кримінальні справи за статтями “тероризм” і “створення організованої злочинної групи”.

Ніколов заявив, що Міністерство оборони подало до СБУ доповідь про групу, підтвердило її повноваження і видачу її учасникам зброї.

Також він заявляє, що нинішній начальник ГУР МО Кирило Буданов не цікавиться роботою групи.

Ніколов вважає, що сьогодні відбувається системний “злив” інформації щодо спецоперацій української розвідки, і що провали спецоперацій у 2020 році були організовані кимось, хто отримав доступ до інформації особливої ​​важливості.