Мінкульт не підтримує введення “карантину вихідного дня”

Міністерство культури та інформаційної політики не підтримує запровадження “карантину вихідного дня”.
Про це в понеділок, 9 листопада, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у фейсбуці.
“З огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій та гостинності може спричинити карантин вихідного дня, МКІП не підтримує цю ініціативу. Сотні тисяч працюючого населення України опиняються у зоні ризику залишитися без роботи. Тобто мова йде про життя та існування людей. Окреме питання, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП. І це ми говоримо в розрізі сфери культури, хоча варто пам’ятати, що загалом аналогічні ризики й для мікро-, малого та середнього бізнесу”, – написав Ткаченко.
Він зазначив, що заклади культури не є епіцентром для розповсюдження вірусу.
За його словами, контролювати дотримання карантинних обмежень у закладах культури чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадка визначається, те, щоби відвідувачі перебували у масках, та температурний скринінг – постійно відслідковується, дезинфікуючі засоби завжди доступні.
Ткаченко додав, що закривати сферу, яка фактично є взірцем для багатьох галузей з виконання санепідемвимог МОЗ, – рішення, яке нарікає державу на неминучі втрати.
“Заборона на роботу у вихідні дні для закладів культури та креативних індустрій призведе до зменшення і без того критичних доходів ще додатково на 50% і більше. До того ж у часи пандемії переглянути стрічку в кінотеатрі, сходити на виставу чи послухати оперу – це справжнє емоційне розвантаження, яке робить людей щасливішими. І таку можливість потрібно залишити українцям”, – написав він.
Нагадаємо, через стрімке зростанням захворюваності на коронавірус МОЗ пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин “вихідного дня”.
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