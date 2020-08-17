Президент присвоїв звання Героя України Андрію Кузьменку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння українському співаку, поету та композитору, лідеру гурту “Скрябін” Андрію Кузьменку звання Героя України.
Про це він написав на сторінці у фейсбуці в понеділок, 17 серпня.
“Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо. Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України. Ми завжди пам’ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей”, – написав Зеленський у ФБ.
“З початком війни Андрій регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну”, – додав президент.
Указ поки що відсутній на офіційному сайті глави держави.
Додамо, що сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки.
Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині у віці 46 років. Як повідомляли в ДАІ, на 86-му кілометрі траси Кривий Ріг – Кіровоград позашляховик співака Toyota Sequoia на великій швидкості в умовах ожеледі зіткнувся з молоковозом ГАЗ-53. Винуватцем аварії визнали Кузьменка, який перебував за кермом “Тойоти”.
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