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Президент присвоїв звання Героя України Андрію Кузьменку

17/08/2020 13:40

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння українському співаку, поету та композитору, лідеру гурту “Скрябін” Андрію Кузьменку звання Героя України.

Про це він написав на сторінці у фейсбуці в понеділок, 17 серпня.

“Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо. Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України. Ми завжди пам’ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей”, – написав Зеленський у ФБ.

“З початком війни Андрій регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну”, – додав президент.

Указ поки що відсутній на офіційному сайті глави держави.

Додамо, що сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині у віці 46 років. Як повідомляли в ДАІ, на 86-му кілометрі траси Кривий Ріг – Кіровоград позашляховик співака Toyota Sequoia на великій швидкості в умовах ожеледі зіткнувся з молоковозом ГАЗ-53. Винуватцем аварії визнали Кузьменка, який перебував за кермом “Тойоти”.

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