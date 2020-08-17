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У Києві почали діяти нові правила адаптивного карантину: що заборонено

17/08/2020 12:18

 

Із 17 серпня в Києві запроваджуються посилені карантинні обмеження з урахуванням вимог “жовтої” зони епідеміологічної небезпеки.

Відповідне рішення напередодні ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через зростання кількості хворих на COVID-19.

Відтак, столиця України повернула низку карантинних обмежень, оскільки заповненість ліжок у медичних закладах, де лікують заражених коронавірусною інфекцією, перевищила 50%.

Зідно з новими правилами, заборонено:

  • перебування в громадських спорудах, транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту – масок;
  • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
  • самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;
  • проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі більше однієї особи на 5 метрів квадратних площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.

Також відповідно до нових карантинних обмежень:

  • організатор заходу відповідає за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж 1,5 метра, якщо учасники розміщені стоячи;
  • заповненість залів кінотеатрів та закладів культури не може бути більшою за 50% місць;
  • громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

Як інформувала “Новинарня“, 12 серпня Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 641, яка регулює правила адаптивного карантину, передбачивши нові критерії розподілу адміністративно-територіальних одиниць по зонах епідемічної небезпеки: заповненість ліжок; рівень тестування, рівень захворюваності в адміністративно-територіальних одиницях.

З 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину: регіони поділили на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

13 серпня в Україні змінили поділ на карантинні зони. Київ потрапив до “жовтої” зони.

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