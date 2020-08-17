У Києві почали діяти нові правила адаптивного карантину: що заборонено

Із 17 серпня в Києві запроваджуються посилені карантинні обмеження з урахуванням вимог “жовтої” зони епідеміологічної небезпеки.
Відповідне рішення напередодні ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через зростання кількості хворих на COVID-19.
Відтак, столиця України повернула низку карантинних обмежень, оскільки заповненість ліжок у медичних закладах, де лікують заражених коронавірусною інфекцією, перевищила 50%.
Зідно з новими правилами, заборонено:
Також відповідно до нових карантинних обмежень:
Як інформувала “Новинарня“, 12 серпня Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 641, яка регулює правила адаптивного карантину, передбачивши нові критерії розподілу адміністративно-територіальних одиниць по зонах епідемічної небезпеки: заповненість ліжок; рівень тестування, рівень захворюваності в адміністративно-територіальних одиницях.
З 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину: регіони поділили на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.
13 серпня в Україні змінили поділ на карантинні зони. Київ потрапив до “жовтої” зони.
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