Російський флот в окупованому Криму тренує протидію швидкохідним катерам “диверсантів”

Фото: пресслужба міноборони РФ

Міністерство оборони Росії звітує, що на Чорноморському флоті відбудеться спеціальне навчання щодо матеріально-технічного забезпечення кораблів флоту під час їхнього перебування в морі.

Російський флот, у тому числі, відпрацює протидію швидкохідним катерам “диверсантів”

Про це в понеділок, 17 серпня, повідомили в пресслужбі міноборони РФ.

Зазначається, що на морських полігонах екіпажі суден відпрацюють практичні дії щодо забезпечення кораблів і суден флоту матеріальними засобами та щодо надання допомоги аварійним кораблям.

У МО РФ акцентували, що під час навчання основними епізодами стануть відбиття протидиверсійним загоном нападу швидкохідних маломірних катерів умовного противника на судна забезпечення.

“У ході навчання протидиверсійні катери флоту відіб’ють напад двох швидкохідних човнів диверсантів і виконають їх умовне знищення”, – йдеться в повідомленні пресслужби.

Також під час навчань відпрацюють подачу матеріальних засобів із вертольоту на судно, прикриття кораблів флоту морською авіацією в районі виконання завдань.

“Будуть відпрацьовані епізоди з поповнення запасів палива на корабель “лагом” від танкера при стоянці на якорі, завантаження торпедного боєзапасу на корабель, поповнення запасів питної води на корабель з використанням десантного катера, охорона і оборона району комплексного постачання і розстріл плаваючої міни з ракетного катеру охорони”, – додали речники російського МО.

У навчання візьмуть участь фрегат “Адмирал Григорович”, сторожовий корабель “Пытливый”, малий ракетний корабель “Ингушетия”, ракетний катер “Набережные Челны”, малий протичовновий корабель “Муромец”, танкера, морські, рейдові буксири і водолазні судна, вертольоти і літаки Морської авіації Чорноморського флоту РФ.

Всього – понад 20 надводних кораблів і суден забезпечення та п’ять одиниць вертольотів і літаків Чорноморського флоту Росії.

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