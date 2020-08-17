235 українців перебувають у полоні в ОРДЛО, – СБУ

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У Службі безпеки України заявили, що 235 українців значаться як незаконно позбавлені волі підтримуваними Росією збройними формуваннями “ДНР” і “ЛНР”.

Таку цифру українська спецслужба назвала у відповіді на інформаційний запит журналістів “Радіо Свобода”.

“За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях значаться як незаконно позбавлені волі 235 осіб”, — йдеться в повідомленні.

При цьому в СБУ додали, що “питання звільнення громадян України, яких було незаконно позбавлено волі правоохоронними та судовими органами Російської Федерації, винесені на рівень міжнародних контактів і розв’язуються за участю Міністерства закордонних справ України”.

Станом на 30 квітня СБ України повідомляла, що незаконно позбавленими волі на тимчасово окупованих територіях Донбасу вважалися 241 особа, а на початку року — 184.

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