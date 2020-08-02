За добу в ЗСУ виявили 23 нові випадки COVID-19

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Станом на ранок неділі, 2 серпня, в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 219 осіб.

Число активних випадків коронавірусної хвороби в ЗСУ зросло на двадцять три (адже напередодні йшлося про 196 хворих).

За минулу добу в армії зареєстровано 23 нові випадки захворювання, інформує пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ в ранковому зведенні.

Зазначається, що за весь час епідемії в армії одужало 625 осіб (без змін за добу). Летальних випадків уже півтора місяця залишається п’ять.

Таким чином, за підрахунками “Новинарні“, за весь час гостра респіраторна хвороба, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, у Збройних силах України діагностувалася у 860 осіб (разом із вилікуваними й померлими).

Із нових виявлених п’ять пацієнтів госпіталізовані до Національного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ”. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На лікуванні вдома під наглядом медслужби перебувають 18 осіб, зокрема три військових, один держслужбовець та один працівник ЗСУ на Київщині, два армійці та один працівник ЗСУ на Одещині, у Житомирській області – один військовослужбовець та один працівник ЗСУ. В пацієнтів спостерігають легкий перебіг захворювання.

На ізоляції (самоізоляції) перебуває 560 осіб.



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