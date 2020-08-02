“Запорізький Шоушенк”: жінка копала підземний хід, щоб витягнути сина з колонії. ФОТО

У Вільнянському районі Запорізькою області затримали мешканку Миколаєва, яка намагалася організувати втечу сина з колонії, прокопавши для нього підземний хід.
Про це повідомляє телеграм-канал its_zp.
Зазначається, що мати ув’язненого орендувала будинок недалеко від колонії і в нічний час рила підкоп у землі.
Так їй вдалося заглибитися на три метри і прокопати близько 10 метрів під поверхнею.
Жінку затримали правоохоронці.
Видання оприлюднило знаряддя праці жінки – лопати, сокиру, кайло тощо..
За даними каналу, син засуджений за вбивство.
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