СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
72168 +1112
Летальні випадки:
1725 +16
Одужали:
39543 +235
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 1058483 (+12403). Оновлено: 08:50 02.08.2020
Home / Україна / Межа закону / “Запорізький Шоушенк”: жінка копала підземний хід, щоб витягнути сина з колонії. ФОТО

“Запорізький Шоушенк”: жінка копала підземний хід, щоб витягнути сина з колонії. ФОТО

02/08/2020 21:39

 

У Вільнянському районі Запорізькою області затримали мешканку Миколаєва, яка намагалася організувати втечу сина з колонії, прокопавши для нього підземний хід.

Про це повідомляє телеграм-канал its_zp.

Зазначається, що мати ув’язненого орендувала будинок недалеко від колонії і в нічний час рила підкоп у землі.

Так їй вдалося заглибитися на три метри і прокопати близько 10 метрів під поверхнею.

Жінку затримали правоохоронці.

Видання оприлюднило знаряддя праці жінки – лопати, сокиру, кайло тощо..

За даними каналу, син засуджений за вбивство.

Читайте також:
Поліція оприлюднила відео ліквідації “полтавського терориста”

 

Якщо ви знайшли помилку чи одрук, будь ласка, виділіть фрагмент тексту й натисніть Ctrl+Enter.

Унікальних переглядів: 321
321
 

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні".

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції. Become a Patron!

Ми виправдовуємо довіру!

  ...

...  

〉〉  Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter.

 
Пов’язані публікації

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати