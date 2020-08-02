Доба ООС: ворог тричі стріляв у районі Пісків, боєць ЗСУ поранений через підрив вибухового пристрою

Протягом доби 1 серпня окупаційні війська Російської Федерації, всупереч оголошеному перемир’ю, тричі порушили режим “тиші” на Донеччині.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

”У вечірній час противник зі стрілецької зброї провокував українських оборонців біля населеного пункту Піски. Воїни ЗСУ на провокації не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали”, – йдеться у ранковому зведенні.

Втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Минулої доби двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил були травмовані.

Один воїн отримав осколкові поранення, зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий захисник – травмував руку на одному з опорних пунктів.

“Обох військовослужбовців оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу. На місцях подій працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються”, – зазначили у пресцентрі.

За поточну добу, станом на 7:00, обстрілів у районі операції Об’єднаних сил не зафіксовано.

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Що мав на увазі Зеленський, коли коментував перемир’я та намір “зробити новий літак і всіх бомбить”

Як інформувала “Новинарня“, 22 липня Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) на відеоконференції досягнула домовленостей “стосовно додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню”.

Офіс президента України назвав ці домовленості “проривом”. Водночас опозиція виступила з еритикою такої демілітаризації.

“Всеосяжне, стійке та безстрокове перемир’я” почалося з 00:01 (за київським часом) 27 липня 2020 року, воно має виконуватися керівництвом Збройних сил України та керівництвом збройних формувань ОРДЛО “на весь період до повного всеосяжного врегулювання конфлікту”.

Президент Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн “нормандського формату” зафіксувати цю угоду про припинення вогню.

“Перемир’я” має ширші обмеження, ніж попередні подібні “режими тиші” – заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, інженерне обладнання позицій, використання будь-яких видів літальних апаратів сторін; застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню тощо. Уперше для спостереження за дотриманням “режиму тиші” в підрозділи відряджені офіцери зі штабів із досвідом миротворчих операцій.

Водночас у бойових підрозділах спростовують інформацію про те, що їх нібито “роззброїли”, забрали кулемети, ПТРК тощо. Також спростовуються заяви про заборону вести вогонь у відповідь на важкі обстріли й ворожий наступ.

Уже в першу добу “перемир’я” ворог, за даними штабу ОС, вчинив три обстріли позицій Збройних сил України.

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