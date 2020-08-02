СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
72168 +1112
Летальні випадки:
1725 +16
Одужали:
39543 +235
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 1058483 (+12403). Оновлено: 08:50 02.08.2020
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В Україні п’ять днів поспіль діагностують понад 1000 нових інфікувань COVID-19 за добу

02/08/2020 10:15

доповнено

За минулу добу, 1 серпня, в Україні діагностували 1112 нових випадки коронавірусної хвороби. При цьому одужали 235 осіб, померли – 16.

Як передає “Новинарня“, такі дані випливають зі статистики, яку в неділю, 2 серпня, показує система моніторингу РНБО.

Станом на сьогодні в Україні є 30 900 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 861.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (285,1) Закарпатській (238) та Івано-Франківській (218,5) областях, інформує Центр громадського здоров’я МОЗ.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +600, у п’ятницю +472, у четвер +414, у середу +351, у вівторок +284, у понеділок +481, у минулу неділю +595.

За весь час епідемії коронавірус діагностовано у 72 168 українців, із них 39 543 одужали, 1725 — померли.

За даними ЦГЗ, на стаціонарному лікуванні наразі перебуває 4 625 осіб (зменшення за добу на 125), з них 128 особи підключені до апарату ШВЛ (+4).

Усього з початку епідемії госпіталізації потребували 18 307 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 534 пацієнти.

Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

Захворювання було підтверджено у 5 072 дітей та 8 755 медиків, з них 6 426 медпрацівників одужали.

За добу досліджено 12 403 зразки методом ПЛР. Усього проведено 1 058 383 ПЛР-досліджень.

COVID-19 по регіонах:

Дані: система моніторингу РНБО

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструватися випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.
Летальність становить ~0,6-1,5%, залежно від віку популяції, рівня меддопомоги та числа виявлених безсимптомних випадків хвороби. В Україні поточний показник смертності – близько 2,5% – через низький рівень тестування.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, станом на 10:00 2 серпня у світі лабораторно зафіксовано понад 17 млн 853 тис. випадків зараження коронавірусом. Щонайменше 685 тис. людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Понад 10,56 млн – одужали.

3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікованим виявився житель Чернівецької області, який прилетів з Італії разом із дружиною. 20 березня стало відомо, що він вилікувався.

Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня : померла 71-річна жінка в лікарні в Радомишлі. Вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім поїхала на Житомирщину.

Більшість країн світу запроваджували жорсткі обмежувальні заходи для протидії поширенню коронавірусної інфекції – із закриттям кордонів, скасуванням масових заходів та зібрань, навчання у школах і ВНЗ, переведенням підприємств і установ на віддалений режим роботи, обмеженням сполучення між регіонами й деякими країнами, зупинкою виробництва тощо.

Карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 в Україні були запроваджені з 12 березня.
Із 17-18 березня в Україні закрили кордони, припинили рух метро, міжміське й міжобласне пасажирське сполучення, ввели обмеження на роботу закладів обслуговування й торгівлі, на пересування в населених пунктах та встановили відповідальність за їх порушення.
Із 6 квітня уряд посилив карантинні заходи, а надалі скоригував.
У 20-х числах квітня країни Європи почали поступово виходити з карантину (ДаніяАвстріяЧехія тощо).
22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а після цього – дещо пом’якшив, але продовжив решту карантинних обмежень.
Із 11 травня почалося послаблення карантинних обмежень в Україні. 20 травня уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня (тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні).
23 травня в Києві запустили у звичайному режимі наземний громадський транспорт, із 25 травня – метро.
Чергові етапи послаблення карантину в Україні почалася 5 червня, а потім – 10 червня.
Рішенням уряду від 17 червня адаптивний карантин було продовжено до 31 липня. Надалі його подовжили до кінця літа.

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