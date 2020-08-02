В Україні п’ять днів поспіль діагностують понад 1000 нових інфікувань COVID-19 за добу

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За минулу добу, 1 серпня, в Україні діагностували 1112 нових випадки коронавірусної хвороби. При цьому одужали 235 осіб, померли – 16.

Як передає “Новинарня“, такі дані випливають зі статистики, яку в неділю, 2 серпня, показує система моніторингу РНБО.

Станом на сьогодні в Україні є 30 900 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 861.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (285,1) Закарпатській (238) та Івано-Франківській (218,5) областях, інформує Центр громадського здоров’я МОЗ.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +600, у п’ятницю +472, у четвер +414, у середу +351, у вівторок +284, у понеділок +481, у минулу неділю +595.

За весь час епідемії коронавірус діагностовано у 72 168 українців, із них 39 543 одужали, 1725 — померли.

За даними ЦГЗ, на стаціонарному лікуванні наразі перебуває 4 625 осіб (зменшення за добу на 125), з них 128 особи підключені до апарату ШВЛ (+4).

Усього з початку епідемії госпіталізації потребували 18 307 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 534 пацієнти.

Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

Захворювання було підтверджено у 5 072 дітей та 8 755 медиків, з них 6 426 медпрацівників одужали.

За добу досліджено 12 403 зразки методом ПЛР. Усього проведено 1 058 383 ПЛР-досліджень.

COVID-19 по регіонах:

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструватися випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань. Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.

Летальність становить ~0,6-1,5%, залежно від віку популяції, рівня меддопомоги та числа виявлених безсимптомних випадків хвороби. В Україні поточний показник смертності – близько 2,5% – через низький рівень тестування. 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19. За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, станом на 10:00 2 серпня у світі лабораторно зафіксовано понад 17 млн 853 тис. випадків зараження коронавірусом. Щонайменше 685 тис. людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Понад 10,56 млн – одужали.

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