Від Ужгорода до Хортиці: фінішував всеукраїнський “Мотопробіг єдності 2020”. ФОТО

Фото: 061

У Запоріжжі фінішував всеукраїнський “Мотопробіг єдності 2020”. У неділю, 2 серпня, учасників мотопробігу зустрічали на площі Героїв.

Байкери стартували два тижні тому з Ужгорода, проїхали 6 тисяч кілометрів, побували в 54 містах і завершили акцію підняттям національного прапора на Хортиці.

На фініші зібралося близько 200 байкерів, а всього ж в акції за два тижні взяли участь 2 тисячі мотоциклістів, повідомляє запорізький сайт 061.

Організатори мотопробігу заявляють, що його мета відображена в назві – він об’єднує Україну.

“Мотопробіг потрібен для того, щоб люди розуміли, що хоч би якими вони були різними, куди б вони не подорожували по території України, вони всі – патріоти, українці, і потрібно максимально нівелювати те, що нас роз’єднує”, – сказав один з організаторів мотопробігу Нік Спиридонов “Архітектор”.

Серед тих, хто зустрічав “Мотопробіг єдності”, був голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін. Він приїхав на “Хонді” зі своїм сином. Боговін захоплюється мототуризмом уже більше 20 років, його байкерське прізвисько – “Капітан”. Чотири роки тому він взяв участь у першому такому мотопробігу і дуже радий, що кількість учасників акції зростає.

Байкери зробили загальне фото, залишили автографи на прапорах і вирушили на Хортицю.

Фотогалерея 061:

Читайте також:

На Хортиці пів тисячі артилеристів урочисто отримали військові берети

Якщо ви знайшли помилку чи одрук, будь ласка, виділіть фрагмент тексту й натисніть Ctrl+Enter.

36