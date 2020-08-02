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Від Ужгорода до Хортиці: фінішував всеукраїнський “Мотопробіг єдності 2020”. ФОТО

02/08/2020 22:08

 

У Запоріжжі фінішував всеукраїнський “Мотопробіг єдності 2020”. У неділю, 2 серпня, учасників мотопробігу зустрічали на площі Героїв.

Байкери стартували два тижні тому з Ужгорода, проїхали 6 тисяч кілометрів, побували в 54 містах і завершили акцію підняттям національного прапора на Хортиці.

На фініші зібралося близько 200 байкерів, а всього ж в акції за два тижні взяли участь 2 тисячі мотоциклістів, повідомляє запорізький сайт 061.

Організатори мотопробігу заявляють, що його мета відображена в назві – він об’єднує Україну.

“Мотопробіг потрібен для того, щоб люди розуміли, що хоч би якими вони були різними, куди б вони не подорожували по території України, вони всі – патріоти, українці, і потрібно максимально нівелювати те, що нас роз’єднує”, – сказав один з організаторів мотопробігу Нік Спиридонов “Архітектор”.

Учасник мотопробігу – голова Запорізької ОДА Геннадій Боговін “Капітан” із сином. Фото: 061

Серед тих, хто зустрічав “Мотопробіг єдності”, був голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін. Він приїхав на “Хонді” зі своїм сином. Боговін захоплюється мототуризмом уже більше 20 років, його байкерське прізвисько – “Капітан”. Чотири роки тому він взяв участь у першому такому мотопробігу і дуже радий, що кількість учасників акції зростає.

Байкери зробили загальне фото, залишили автографи на прапорах і вирушили на Хортицю.

Фотогалерея 061:

Мотопробіг єдності 2020_Запоріжжя_11 Мотопробіг єдності 2020_Запоріжжя_ОДА Мотопробіг єдності 2020_Запоріжжя_3 Мотопробіг єдності 2020_Запоріжжя_2 Мотопробіг єдності 2020_Запоріжжя_8 Мотопробіг єдності 2020_Запоріжжя_10 Мотопробіг єдності 2020_Запоріжжя_6 Мотопробіг єдності 2020_Запоріжжя_5 Мотопробіг єдності 2020_Запоріжжя_Боговін Мотопробіг єдності 2020_Запоріжжя_7 Мотопробіг єдності 2020_Запоріжжя
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