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#Місце_сили: в Холодному Яру презентували новий бренд Черкащини. ФОТО

02/08/2020 22:48

 

Черкащина отримала власну символіку – брендбук на основі стилізованого зображення козака із гаслом-хештегом #місце_сили.

Презентація бренду відбулася 31 липня в музейно-етнографічному комплексі “Дикий хутір”, що в селі Мельники, відомому як осередок легендарної “Холодноярської республіки”.

“У складних дебатах та дискусіях всі експерти досягли того результату, який нині презентуємо назагал у місці сили – біля тисячолітнього дуба Залізняка”, – написав у соцмережі голова Черкаської ОДА Роман Бондар.

“Більше 300 років різні імперії намагалися розмити нашу культуру, ідентичність, мову, еліти. Попри все українська нація вистояла і на цьому маємо акцентувати. Не лише вистояла, ми розвиваємося, зберігаємо культуру, зберігаємо українську душу, яка постійно намагається досягти гармонії в усьому. Це прагнення пройшло через століття. І в цьому наша сила!” – зазначив голова ОДА.

Найбільше зусиль для розробки бренду доклав Департамент регіонального розвитку Черкаської облдержадміністрації.

“Залучали до роботи різні категорії людей, що дає нам повне право заявити, що процес відбувся інклюзивно і є легітимним”, – додав Бондар.

“Тепер наше спільне завдання нагадувати світу, що #Черкащина_місце_сили і популяризувати разом наш бренд!” – заявив голова ОДА.

Фотогалерея:

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“Черкащина має свій бренд, свою айдентику, свій хештег, а це і своя кольористика, і свій унікальний шрифтець, і символи, знаки, які мене чіпляють, бо я бачу зв’язок… зв’язок поколінь, людей сильної волі, цієї унікальної місцини на Землі…” – прокоментувала директорка Черкаського регіонального агентства розвитку Любов Ропало, виклавши більше ілюстрацій із новою айдентикою області.

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