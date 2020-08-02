Медведчук поїхав в окупований Крим

Народний депутат України, один із лідерів проросійської фракції “Опозиційна платформа – За життя” Віктор Медведчук поїхав у окупований Крим.
Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на поінформоване джерело.
За його даними, Медведчук в’їхав до Криму в неділю, 2 серпня, через КВПП “Каланчак” на автомобілі “Мерседес”. В авто разом із ним були дружина Оксана Марченко, водій та двоє охоронців.
Згідно з декларацією Медведчука, він володіє в селі Оползневе (Ялта) окупованої Автономної Республіки Крим будинком площею 371 кв. м та земельною ділянкою 5620 кв. м.
Раніше Медведчук у Криму зустрічався зі своїм кумом Володимиром Путіним.
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