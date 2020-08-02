СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
72168 +1112
Летальні випадки:
1725 +16
Одужали:
39543 +235
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 1058483 (+12403). Оновлено: 08:50 02.08.2020
Home / Україна / Медведчук поїхав в окупований Крим

Медведчук поїхав в окупований Крим

02/08/2020 19:24

 

Народний депутат України, один із лідерів проросійської фракції “Опозиційна платформа – За життя” Віктор Медведчук поїхав у окупований Крим.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на поінформоване джерело.

За його даними, Медведчук в’їхав до Криму в неділю, 2 серпня, через КВПП “Каланчак” на автомобілі “Мерседес”. В авто разом із ним були дружина Оксана Марченко, водій та двоє охоронців.

Згідно з декларацією Медведчука, він володіє в селі Оползневе (Ялта) окупованої Автономної Республіки Крим будинком площею 371 кв. м та земельною ділянкою 5620 кв. м.

Раніше Медведчук у Криму зустрічався зі своїм кумом Володимиром Путіним.

Читайте також:
ЗМІ виявили нові бізнес-зв’язки між Коломойським та Медведчуком

 

Якщо ви знайшли помилку чи одрук, будь ласка, виділіть фрагмент тексту й натисніть Ctrl+Enter.

Унікальних переглядів: 291
291
 

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні".

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції. Become a Patron!

Ми виправдовуємо довіру!

  ...

...  

〉〉  Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter.

 
Пов’язані публікації

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати